Грозный, 30 декабря, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Спецрейс с 30 российскими детьми вылетел из аэропорта Багдада в Москву. Об этом 30 декабря сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Аэропорт Багдада

Из 30 детей 24 ребёнка — из Дагестана, трое из Чечни, остальные из Москвы и Пензы. Дети содержались в Ираке в местах лишения свободы.

Кадыров пояснил, что титаническая работа по освобождению и доставке российских детей на Родину ведётся по поручению президента России Владимира Путина и не прекращается ни на минуту.

По словам Кадырова, деятельность по возвращению российских детей будет продолжаться до тех пор, пока не будет выполнена в полном объёме.

Ранее Кадыров сообщил о готовящемся возвращении на Родину российских детей.

Стоит отметить, что работа по возвращению российских детей из зон конфликтов была начата два года назад по инициативе Кадырова. За два года при содействии властей Чечни были возвращены в Россию из стран ближнего Востока более 100 женщин и детей. Возвращением граждан России на Родину занимается представитель Рамзана Кадырова в странах ближнего Востока и Африки российский сенатор Зияд Сабсаби.