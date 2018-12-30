Москва, 30 декабря, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации распространило новую видеозапись пуска новейшего гиперзвукового комплекса «Авангард». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Кадр из видео «Опубликовано новое видео испытаний новейшего гиперзвукового комплекса «Авангард». youtube.com Запуск гиперзвукового комплекса «Авангард»

На кадрах видно, как происходит сам запуск ракеты, а также показаны кадры с пункта управления, из которого была отдана команда на запуск.

Напомним, что гиперзвуковой ракета комплекс «Авангаргд» успешно совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

За испытаниями комплекса следил президент РФ, верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин. Он отметил, что удачное испытание стало «отличным подарком к Новому году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комплекс «Авангард» представляет собой крылатый блок, который стартует с помощью баллистической ракеты. Блок способен достигнуть цели в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука примерно в 20 раз.