Лондон, 30 декабря, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В возрасте 93 лет умерла известная британская актриса Джун Уитфилд, сообщает 30 декабря The Sun.

Цитата из т/с «Доктор Кто». Великобритания Джун Уитфилд

Будущая звезда родилась в 1925 году, а ее выдающаяся карьера началась в 40-е годы, тогда она начала выступать на радио. Впервые на телеэкран Уитфилд попала в 50-х годах, где быстро снискала известность.

Напомним, за свою карьеру актриса сыграла более 60 ролей в театре и кино. Наиболее известна она по таким сериалам как «Друзья», «Чисто английское убийство», «Доктор Кто», «Мисс Марпл Агаты Кристи».