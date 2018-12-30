Оттава, 30 декабря, 2018, 13:40 — ИА Регнум. НХЛ назвала трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня 30 декабря в сообщении на своем официальном сайте.

(сс) Michael Miller Мэтью Барзал

На первом месте находится форвард команды «Нью-Йорк Айлендрс» Мэтью Барзал, который оформил хет-трик в мачте своей команды с клубом «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0 в пользу «Нью-Йорка»).

На втором месте вратарь команды «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блеквуд, который сохранил свои ворота неуязвимыми в матче «Нью-Джерси Дэвилз» с «Каролина Харрикейнз» (2:0).

Третьим в списке звезд дня НХЛ признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Адам Эрни. Он записал на свой счет две шайбы и одну результативную передачу в матче своего клуба с командой «Монреаль канадиенс (6:5).