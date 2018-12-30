Монако, 30 декабря, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» намерен приобрести в свой состав аргентинского защитника клуба из Лиссабона «Спортинг» Маркоса Акуньи, сообщает 30 декабря Le10sport.com.

(сс) Archivo Medios Públicos EP Маркос Акунья под номером 15

По данным издания, этим приобретением главный тренер «Монако» Тьерри Анри намеревается решить проблемы в обороне команды и считает, что 27-летний защитник «Спортинга» идеальная кандидатура для этого.

При этом серьезным препятствием в этом намерении «Монако» станет то обстоятельство, что недавно Акуньи продлил свой контракт с лиссабонским клубом до 2023 года.

В текущем сезоне Маркос Акуньи сыграл 13 матчей в португальском футбольном чемпионате, в которых отметился одним мячом и двумя результативными передачами.