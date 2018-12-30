Москва, 30 декабря, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные телеграммы по случаю приближающегося Нового года и Рождества мировым лидерам, главам иностранных правительств и некоторым руководителям международных организаций. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Так, Путин поздравил с приближающимся Новым годом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Российский лидер отметил, что сотрудничество между Россией и Белоруссией плодотворно развивается, работа по укреплению Союзного государства продолжается. Кроме того, Минск и Москва продолжают эффективно координировать свои действия в рамках Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств.

Путин направил поздравления британской королеве Елизавете II и премьер-министру Соединенного Королевства. Им он пожелал крепкого здоровья, а британскому народу процветания и благополучия.

Поздравления от Путина получили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и германский канцлер Ангела Меркель. Тут Путин выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между двумя странами. Российский лидер уверен, что в будущем году Берлин и Москва добьются существенных успехов в реализации крупных совместных проектов.

Не забыл президент России и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Путин уверен, что российско-израильские отношения в 2019 году будут развиваться конструктивно, в партнерском ключе и на благо народов двух стран.

Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину Путин выразил свою радость по поводу того, что всеобъемлющее российско-китайское стратегическое партнерство достигло небывалых высот.

Президенту США Дональду Трампу Путин напомнил, что российско-американские отношения являются основой для стабильного мира на планете и Москва готова к любому диалогу с Вашингтоном.