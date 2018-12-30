Шэньчжэнь, Китай, 30 декабря, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла спортсменку из Таиланда Луксику Кумхум на турнире Shenzhen Open (Китай), сообщает 30 декабря Сhampionat.com.

(сс) Steven Pisano Вера Звонорёва

Матч проходил в течение 1 часа 29 минут и закончился уверенной победой российской спортсменки со счетом 6:3, 6:3. За время матча Звонарева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не подала навылет, сделал четыре ошибки на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Это первая встреча спортсменок на корте. 33-летняя Вера Звонарева является 109 ракеткой мира в рейтинге WTA, а 25-летняя Кумхум 66-й.

Следующей соперницей Звонаревой на турнире станет любо представительница Франции Каролин Гарсия, либо одна из победительниц квалификационных встреч.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку турнира Shenzhen Open, обыграв ещё одну представительницу нашей страны Анну Блинкову.