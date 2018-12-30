Нижний Новгород, 30 декабря, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Два человека погибли и три пострадали в результате ДТП в Нижегородской области. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Eli Duke Лобовое столкновение

Авария произошла на трассе «Москва-Уфа» в Воротынском районе Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель иномарки 1981 года рождения не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другой иномаркой.

В результате автоаврии погибли двое пассажиров второго, пострадавшего автомобиля, женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения. Водитель пострадавшего автомобиля госпитализирован в ятжёлом состоянии.

Пострадали также и пассажиры, находившиеся в автомобиле-виновнике произошедшего, — мужчина 1991 года рождения и девушка 1997 года рождения.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативно-следственные службы. Проводится проверка причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли три человека. По факту ДТП проводится проверка.