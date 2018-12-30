Москва, 30 декабря, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Попутчик пропавшей накануне москвички Анны Ахматовой задержан сотрудниками полиции во Владимирской области. Об этом сообщает 30 декабря агентство городских новостей «Москва».

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Полиция

Сотрудники правоохранительных органов доставили задержанного в Москву и проводят допрос. Предстоит выяснить, где и когда мужчина видел Ахматову в последний раз.

Сообщается, что попутчик Ахматовой, мужчина 39 лет, ранее был судим за мошенничество и изнасилование. Он зарегистрировался на сервисе Blablacar под вымышленным именем, использовав чужие данные.

Попутчика Ахматова нашла при помощи сервиса Blablacar и подвозила его на своей машине до Тулы, куда сама женщина направлялась в гости к родным.

Было установлено, что телефон пропавшей женщины зарегистрировался в мобильной сети Ярославля, а затем пропал. Автомобиль Audi Ахматовой без регистрационных номеров также был найден под Ярославлем, при этом салон автомобиля был тщательно вымыт.

Расследование продолжается.

Напомним, что ранее сообщалось о розыске Анны Ахматовой. По факту пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».