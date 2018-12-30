Шицзячжуан, Китай, 30 декабря, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Развалины участка Великой китайской стены, построенного в период династии Мин, обнаружили китайские археологи в провинции Хэбэй. Об этом сообщает Синьхуа.

Алексей Попов ИА Красная Весна Великая китайская стена

Археологическая находка представляет собой участок оборонительного сооружения из известняка протяжённостью около 300 метров. Специалисты считают, что этот участок был построен в период династии Мин (1368−1644 гг.).

Напомним, строительство стены, защищающей от северных кочевых племён, началось ещё в раздробленном Китае «периода сражающихся царств». Самые древние участки датируются V веком до нашей эры.

Строительство интенсифицировалось во время правления императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай. Оно продолжалось во время правления следующих династий — Хань, Цзинь и Мин.

Большинство участков стены, сохранившихся до нашего времени, были построены во время правления династии Мин. Тогда для строительства начали использоваться более прочные и долговечные материалы, такие как кирпичи и каменные блоки.

Отметим, защитная стена не помогла династии Мин. В 1644 году китайский полководец У Саньгуй открыл ворота Великой китайской стены на Шаньхайгуаньской заставе для войск маньчжурского князя Доргонь. Это привело к падению династии Мин и воцарению в Пекине маньчжурской династии.

Масштабный проект по реставрации Великой китайской стены был начат в 1984 году по инициативе Дэн Сяопина. Именно в это время стена стала одним из ключевых туристических объектов Китая.