Лондон, 30 декабря, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Популярный ведущий самой известной телепередачи об автомобилях The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять лучших, по его мнению, автомобилей, которые были выпущены в 2018 году. Соответствующую заметку он выпустил 30 декабря в своем блоге.

(сс) Cris Ovalle Lamborghini

Кларксон провел тест-драйв 28 автомобилей и выбрал пять лучших из них. Победителем, по мнению телеведущего, является Lamborghini Huracan Performante, про которую Кларксон заявил, что это «зверь», издающий «звуки формирования вселенной».

На втором месте в рейтинге Кларксона купе Porsche 911 GT2 RS, при этом он не является поклонником немецкого бренда.

Третье место британский телеведущий отдал модели Alpina B5 с 600-сильным двигателем, про который Кларксон заявил, что этот автомобиль обладает практически идеальной управляемостью.

На четвертое и пятое места телеведущий поставил модели Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT, и в них он отметил в первую очередь отличный дизайн и внутреннее убранство.

Отметим, Джереми Кларксон долгое время являлся ведущим популярнейшего автомобильного телешоу на ВВС Top Gear, после увольнения откуда в 2015 году создал свое шоу The Grand Tour, являющееся известнейшим в мире.