Москва, 30 декабря, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 29-летней Ирины, которая пропала по пути из Москвы в Тулу вскоре после того, как взяла попутчика, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в полиции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина пропала 23 декабря. Было установлено, что она собиралась ехать в Тулу на автомобиле, где живут её муж и дочь. Перед поездкой она позвонила супругу и сообщила, что собирается взять попутчика, найденного в приложении BlaBlaCar, и разделить с ним расходы на топливо.

Спустя несколько часов телефон женщины был отключен. Муж забил тревогу. Спустя пару дней автомобиль Ирины был найден на стоянке торгового центра в Ярославской области. Салон автомобиля был тщательно вымыт, но в нем остались личные вещи хозяйки.

Одновременно с этим супругу Ирины стали звонить неизвестные и требовать выкуп за якобы находящуюся у них женщину. В полиции уверены, что мужчину пытались обмануть мошенники, узнавшие о произошедшем.

Сейчас правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины. Им оказался мужчина 1990 года рождения, ранее судимый за изнасилование и мошенничество. Также задержанный предположительно причастен к убийству в 2011 году.

Следствие продолжается.