Ташкент, 30 декабря, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Высокий уровень государственного присутствия в топливно-энергетической, нефтегазовой, химической, транспортной, банковской, строительной сферах остается серьезной преградой для их развития на основе рыночных механизмов, привлечения инвестиций, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Цитата из м/ф «Икар и Мудрецы». реж Федор Хитрук. 1976. СССР Мечты о полете

«На сегодняшний день в нашей стране функционируют 603 акционерных общества, в 486 из которых государственная доля составляет 52 триллиона сумов», отметил президент, выступая перед парламентом.

Президент сказал, что нужно открыто признать: то, что некоторые министерства являются учредителями предприятий, действующих в контролируемой ими же сфере, препятствует свободной и здоровой конкуренции.

«Если мы не изменим такую практику, то в данных секторах и в экономике в целом стабильного развития не будет», — подчеркнул глава Узбекистана.

По его словам, состояние управления государственными активами также не отвечает требованиям сегодняшнего дня, что отрицательно влияет на производительность.

К примеру, отметил Мирзиёев, в настоящее время лишь 21% активов 972 государственных предприятий управляется Госкомконкуренции, остальные 79% — министерствами и другими государственными органами, а также хозяйственными объединениями.

«Ни для кого не секрет, в какое состояние из-за такого подхода пришли государственные предприятия за последние 27 лет. Не стало целых отраслей, таких как авиационная промышленность», подчеркнул президент.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, узбекское «Ташкентское авиационное производственное объединение им Чкалова» (ГАО ТАПОиЧ) планировалось включить в состав создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), однако долгие переговоры не увенчались успехом, а предприятие затем пришло в упадок.

ГАО «ТАПОиЧ» было создано на базе авиационного завода, эвакуированного в Узбекистан в 1941 году из г. Химки (Московская область). Завод выпускал тяжелые транспортные самолеты Ил-76 различных модификаций, пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70.