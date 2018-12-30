Калуга, 30 декабря, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Уроженка Калуги Александра Калинина, прилетевшая 29 декабря в Международный аэропорт «Калуга» прямым рейсом авиакомпании «Азимут» из Сочи, стала стотысячным пассажиром воздушной гавани областного центра. Ей была вручена подарочная корзин с продуктами для новогоднего стола и сертификат на бесплатный перелет «туда-обратно» по маршрутной сети авиакомпании «Азимут» на двух человек. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского аэропорта Елена Галанова, в церемонии встречи юбилейного пассажира приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод и генеральный директор Международного аэропорта «Калуга» Салават Кутушев.

Admoblkaluga.ru В Калуге торжественно встретили 100 тысячного пассажира Александру Калинину.

По мнению Анатолия Артамонова, калужане, жители области и соседних регионов уже оценили удобство наличия в Калуге аэропорта — возможности воспользоваться современным авиационным транспортом, экономя время на поездки по делам и на отдых.

«В следующем году у нас в области в три раза увеличится пассажиропоток», — сказал калужский губернатор, заметив, что будут открыты и зарубежные рейсы, в том числе, в Белоруссию и Армению, а летом 2019 года возобновятся полеты в Турцию.

Председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод напомнил, что в этом году авиакомпания осуществляла из Калуги рейсы по четырем направлениям.

«В следующем году их станет шесть. Новое — это Калининград. Он уже у нас в расписании. Полеты начнутся в марте. По тем направлениям, которые мы сейчас осуществляем, будем увеличивать частоту. Планируем в следующем году увеличить количество перевезенных из аэропорта Калуги пассажиров примерно до 65 тысяч», — подчеркнул Павел Удод.

«Стотысячный пассажир — важная веха в развитии калужского аэропорта, — подчеркнул генеральный директор аэропорта Салават Кутушев. — Преодоление этого исторического рубежа стало возможным благодаря интенсивному развитию аэропорта в 2018 году — вводу в эксплуатацию нового международного терминала, активному расширению маршрутной сети и привлечению новых перевозчиков, например, авиакомпании «Азимут», рейсом которой и прилетел наш стотысячный пассажир».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Международному аэропорту в Калуге присвоят имя космиста Константина Циолковского. За это в рамках проекта «Великие имена России» проголосовал 51% респондентов. Вторым по популярности стал маршал Советского Союза Георгий Жуков, за присвоение имени которого проголосовали 32% жителей. Третьим — космонавт Павел Беляев, «набравший» 15% голосов. Всего в голосовании по выбору имени для калужского аэропорта участвовали более 92 тыс. жителей.

«В стране и в мире Калугу уже давно и прочно связывают с именем великого ученого-космиста Константина Эдуардовича Циолковского, который много лет жил и работал в Калуге», — заявил уполномоченный по правам человека в Калужской области, краевед Юрий Зельников.

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