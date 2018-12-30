Москва, 30 декабря, 2018, 10:56 — ИА Регнум. 902 килограмма контрафактной чёрной икры было изъято сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

(сс) Miroslavik Черная икра

Операция по пресечению попытки обмана потребителей была осуществлена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве и Тверской области.

Проведённая молеккулярно-генетическая экспертиза показала, что чёрная икра, которую пвтались реализовать злоумышленники, является продуктом гибрида калуги и амурского осетра, который в природе не встречается. При этом на этикетке имелась ложная информация, вводящая в заблуждение покупателей, о том, что икра, якобы, произведена по старинному астраханскому рецепту.

Продукция расфасовывалась в Тверской области, после чего поступала в торговые точки Москвы.

Сотрудниками полиции было изъято около 395 килограмм икры, а с реализации в магазинах снято 507 килограмм продукции. Общая рыночная стоимость изъятого продукта составляет более 53 млн рублей.

По данному факту СУ СК России было возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Ранее сообщалось об изъятии правоохранителями почти 20 тысяч банок поддельной красной икры в городе Раменское Московской области.