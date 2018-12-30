Соледар, ДНР, 30 декабря, 2018, 10:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины четыре раза открыли огонь по территории ДНР, выпустив 175 боеприпасов, сообщили 30 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На донецком направлении ВСУ один раз применили 120-мм миномёты, зенитные установки, гранатомёты АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские боевики выпустили 15 гранат из АГС, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

В зоне украинских обстрелов оказались посёлки Жабичево и Ленинское.

Жертв и разрушений не зафиксировано, отметили в СЦКК.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 170 единиц боеприпасов, обстреляв, в частности, населённый пункт Жабичево.

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Напомним, с 29 декабря в силу должно было вступить «новогоднее» перемирие, но ВСУ не намерены его соблюдать, как не соблюдали «школьное», «хлебное» и многие другие перемирия.