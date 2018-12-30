Милан, Италия, 30 декабря, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо подтвердил информация о том, что его клуб ведет переговоры с «Севильей» об аренде колумбийского нападающего испанского клуба Луиса Муриэля, сообщает 30 декабря Football Italia.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Луис Муриэль

«Я не знаю, сможем ли мы заполучить Муриэля, но мы вели переговоры насчет него», — заявил Гаттузо и добавил, что «Милан» ведет переговоры и по поводу других игроков.

Муриэль же, по словам главного тренера итальянского футбольного клуба, может вести широкую игру, что позволило бы использовать его «Милану» в качестве нападающего второго плана.

Ранее также сообщалось, что Муриэлем интересуется также команда «Фиорентина».

Отметим, в текущем чемпионате колумбиец сыграл за «Севилью» 19 матчей, в которых записал на свой счет четыре мяча и одну результативную передачу.