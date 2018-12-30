Киев, 30 декабря, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Во втором туре президентских выборов на Украине сойдутся Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко, сказано в результатах опросов, проведённых Фондом «Демократические инициативы», центром Разумкова и центром «Социс», сообщило 29 декабря издание Liga.net.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко

Во всех опросах лидером предвыборной гонки названа Юлия Тимошенко. По данным «Социса» за неё готовы проголосовать 14,4% избирателей, а по данным «Демократических инициатив» и центра Разумкова — 16,1%.

В то же время, на второе место вдруг поднялся действующий президент Украины Пётр Порошенко — 10,8% и 13,8% соответственно.

Напомним, согласно предыдущим опросам, Порошенко, в лучшем случае, входил в пятёрку кандидатов в президенты. У Порошенко наибольший антирейтинг, и он проигрывает любому политику, если даже ему удастся выйти во второй тур выборов.

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По данным популярного украинского журналиста, блогера Антолия Шария, администрация Порошенко специально заказала социологам высокие проценты в итоговых опросах 2018 года, чтобы психологически подготовить избирателей к фальсификациям на выборах, которые запланированы на конец марта 2019 года.