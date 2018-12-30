Пекин, 30 декабря, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Стоимость производства электроэнергии на солнечной электростанции, открытой в провинции Цинхай на северо-западе Китая, оказалась ниже, чем на угольных станциях. Об этом сообщает Синьхуа.

(сс) American Public Power Association Солнечные батареи

В китайской провинции Цинхай в городах Дэлинха и Голмуд были введены в эксплуатацию две солнечные электростанции мощностью 500 МВт.

Синьхуа отмечает, что электростанция в Голмуде оказалась эффективнее угольных: электроэнергия, произведённая на этой электростанции продаётся за 0,316 юаней (около $0,05) за кВт-ч, тогда как цены на электроэнергию, произведённую угольными электростанциями в этом районе, составляют 0,325 юаней за кВт-ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Оренбургской области ввели в эксплуатацию Сорочинскую и Новосергиевскую солнечные электростанции совокупной мощностью 105 МВт.