Прага, 30 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан призвал правительство страны официально осудить героизацию бандеровских нацистов на Украине, заявил представитель президента Иржи Овчачек 29 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

Vart Героизация пособника нацистов Степана Бандеры на Украине

По словам чиновника, МИД Чехии «спрятал голову в песок» и ни разу не вспомнил о чешских жертвах бандеровских убийц.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек написал на странице в социальной сети Twitter, что Украине нужно время для решения болезненных вопросов своей истории. Он заявил, что поговорит с украинскими коллегами в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2018 года Верховная рада Украины предоставила статус участников боевых действий коллаборационистам из ОУН-УПА*, уравняв бандитов с ветеранами Великой Отечественной войны.

Читайте также: Рада предоставила статус участника боевых действий членам ОУН* и УПА*

11 декабря власти Львовской области объявили следующий 2019 год годом главаря ОУН* Степана Бандеры, позже Верховная рада включила день рождения Бандеры в список памятных дат Украины.

Читайте также: День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Откровенная реабилитация и героизация нацистских преступников возмутила МИД РФ и посла Израиля на Украине.

Читайте также: Посол Израиля среагировал на «год Бандеры», заявленный во Львовской области

Ранее российское внешнеполитическое ведомство многократно указывало на реабилитацию нацизма на Украине. В то же время Израиль и страны Запада до последнего времени предпочитали не замечать очевидного, хотя уже на майдане в конце 2013 года массовка открыто собиралась под красно-чёрными флагами террористической организации ОУН* и выкрикивала лозунг: «Бандера придёт — порядок наведёт».

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.