Москва, 30 декабря, 2018, 09:20 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба КХЛ «Сибирь» и МХЛ «Сибирские снайперы» Никита Шашков стал последним игроком в заявке молодежной сборной России по хоккею на молодёжный хоккейный чемпионат мира 2019 года в Канаде. Об этом 30 декабря сообщает Федерация хоккея России.

(сс) jill111 Хоккеист

«Штаб молодежной сборной России в субботу заполнил последнее вакантное место в заявочном листе команды на чемпионат мира», — говорится в сообщении ФКР и добавляется, что последним добавленным в заявку игроком стал Никита Шашков.

В текущем сезоне Шашков сыграл 13 матчей за «Сибирь» и забросил в них две шайбы.

Отметим, на нынешнем молодежном чемпионате по хоккею сборная России (U20) сыграла две игры и в обеих победила. В первой российские хоккеисты разгромили сборную Дании со счетом 4:0, во второй победили сборную Чехии со счетом 2:1. 31 декабря российская сборная проведет на турнире третью игру с командой Швейцарии.