Милан, Италия, 30 декабря, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» одержал победу над футболистами команды СПАЛ из Феррары в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Ожесточенная игра

Встреча проходила в Милане. Счет во встрече открыли гости голом Андреа Петанья на 13-й минуте, однако уже на 16-й представитель хозяев Самуэль Кастильехо его сравнял. А затем на 64-й минуте его коллега по клубу Гонсало Игуаин вывел «Милан» вперед. Этот счет и стал итоговым. 2:1 в пользу «Милана».

Отметим, что последние минуты встречи хозяева вынуждены были играть в меньшинстве из-за удаления на 89-й минуте их форварда Суссо.

По итогам матча «Милан», набравший таким образом 31 очко, понялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, а СПАЛ с 17 очками находится на 16-м.

В следующем туре СПАЛ примет у себя команду «Болонья», а «Милан» поедет в гости к «Дженоа».