Пекин, 30 декабря, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Китайская межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» успешно вышла на лунную орбиту и готовится к совершению посадки. 30 декабря об этом сообщает пресс-служба Китайского национального космического управления (CNSA).

(сс) Ponciano Луна

После проведения двух коррекций «Чанъэ-4» успешно вышел на лунную орбиту. Китайские специалисты выбирают подходящее время для посадки аппарата на обратную сторону Луны.

Напомним, посадочный аппарат «Чанъэ-4» состоит из стационарной лунной станции и лунохода. Планируемая зона посадки аппарата находится в кратере фон Карман, расположенном в южном полушарии обратной стороны Луны. Эксперты рассчитывают, что исследование грунта в кратере, выбитого из верхних слоёв мантии, поможет понять геологическую историю Луны.

Как сообщало ИА REGNUM, «Чанъэ-4» был запущен с космодрома «Сичан» 7 декабря.