Улан-Удэ, 30 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Улан-Удэ (Бурятия) потерпел крушения вертолет. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба МЧС России по республике Бурятия.

(сс) pcgis Крушение вертолета

Сообщается, что вертолет упал, а затем загорелся в районе в Улан-Удэ. На его борту находились четыре человека, все они погибли.

По предварительным данным вертолет принадлежал местному бизнесмену Сергею Рогову. Сам он также находился в сгоревшей машине.

Пожар на месте крушения уже потушен. Причина падения вертолета выясняется. На месте происшествия работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Бурятии, а также следователи и прокуроры.