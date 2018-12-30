Сеул, 30 декабря, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung запатентовала гибкий телевизор, который можно свернуть в рулон. Об этом сообщает LetsGoDigital.

(сс) David Berkowitz Samsung

Патент южнокорейской компании был зарегистрирован в ведомстве США по патентам и товарным знакам. Устройство напоминает экран проектора, который может быть свернут в компактный рулон.

Экран телевизора будет изготавливаться по технологии органических светодиодов (OLED). Такие экраны, в отличие от плазменных и жидкокристаллических дисплеев, могут крепиться на гибкой подложке.

Отметим, на выставке CES 2018 прототип похожего устройства представила компания LG. Запуск производства коммерческих гибких телевизоров LG запланирован на 2019 год.