Лос-Анджелес, США, 30 декабря, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.

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Бой проходил под уверенную диктовку российского бойца и закончился техническим нокаутом Де Андраде во втором раунде. Бразилец отказался от дальнейшей борьбы из-за глубокого рассечения, полученного им в серии ударов Петра Яна.

Теперь на счету Петра Яна 11 побед в 12 боях в профессиональной карьере, кроме того это третья победа в UFC.

Отметим, главным событием турнира UFC 232 стал бой за титул чемпиона организации в полутяжелом весе между шведским бойцом Александром Густафссоном и американцем Джоном Джонсоном.