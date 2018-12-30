Винница, Украина, 30 декабря, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон обратился в суд с требованием отменить указ главы УПЦ Онуфрия и восстановить его в должности, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ 29 декабря на официальном сайте.

Vodnik Симеон Митрополит Винницкий и Барский ПЦУ

«Неужели он думает, что суд вернет ему сан митрополита? Дело в том, что с точки зрения трудового законодательства Шостацкий В.И. (так зовут Симеона в миру — ИА REGNUM ) не состоял в трудовых отношениях ни с Украинской православной церковью, ни с предстоятелем церкви, поэтому данный спор не является предметом рассмотрения гражданского судопроизводства», — прокомментировал ситуацию председатель юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

По словам Бахова, если Симеон хочет вернуться в УПЦ, ему следует обратиться к митрополиту Онуфрию или подать апелляцию на решение руководства церкви.

Юрист отметил, что истец попросил суд запретить новому митрополиту Винницкому и Барскому Варсонофию исполнять свои обязанности.

«Теперь у меня нет сомнений в том, что в новосозданной ПЦУ (Православная церковь Украины — ИА REGNUM ) причащаться будут не хлебом, а попкорном», — иронично прокомментировал действия раскольника политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Симеон был одним из двух иерархов канонической УПЦ, который принял участие в объединительном «соборе» украинских раскольников 15 декабря 2018 года в Киеве. По некоторым данным, президент Украины Пётр Порошенко продвигал кандидатуру Симеона на пост главы ПЦУ.

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После участия в объединительном «соборе» Симеон был запрещён в служении и лишён епархии в связи с добровольным переходом из УПЦ в другую религиозную организацию, однако он продолжил «служить» в Свято-Преображенском кафедральном соборе Винницы.

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В результате от раскольника ушла большая часть прихожан и священников, а власти были вынуждены применить административный ресурс, чтобы обеспечить явку на «богослужения» Симеона.

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