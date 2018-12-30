Москва, 30 декабря, 2018, 07:14 — ИА Регнум. Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Речь идёт о вкладах «Без паспорта» и «Большие планы», которые могут быть открыты в период до 31 января. В этот период вклады могут быть открыты со ставками от 7 до 7,4% годовых. Стоит отметить, что раньше их можно было открыть со ставкой до 6,5% годовых.

При этом повышенный процент касается только вкладов сроком на пять месяцев. Для вкладов сроком на один год ставка сохраняется на уровне 7% годовых. Минимальная сумма таких вкладов составляет 50 тыс. рублей. Также на эти вклады действует жесткое ограничение — пополнять и частично снимать с них средства нельзя до истечения сроков размещения средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Банк России поднял ключевую ставку до 7,75% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднимал ключевую ставку два раза. Свое решение поднять ставку Центробанк объяснил желанием предотвратить рост инфляции выше целевого показателя в 4%.