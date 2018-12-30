Пекин, 30 декабря, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Достижение согласия между Пекином и Вашингтоном будет благотворным не только для обеих стран, но и для мира в целом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Переговоры, касающиеся американо-китайских торговых отношений, состоялись 29 декабря. Си заявил о заинтересованности в консенсусе как Китая, так и Соединенных Штатов. Он отметил, что над этим идет работа — после встречи лидеров в Аргентине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря по итогам переговоров с Си Трамп заявил, что разговор сложился хороший и что «достигнут большой прогресс».