Москва, 30 декабря, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Заявление ВВС под названием «BBC подала официальную жалобу в Россию на утечку данных», опубликованное на сайте этой британской корпорации, не было официальным — в российский МИД подобных обращений не поступало, написала 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Никаких обращений с жалобами от «Би-Би-Си» на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от «Би-Би-Си» не обращался: зав. корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», — написала Захарова.

Дипломат отметила, что в 16:55 мск 29 декабря зарегистрирован запрос с вопросами от корреспондента ВВС, на который в министерстве ответили. МИД при этом обратил внимание журналистов на то, что «никаких обращений от корпункта в Москве не получал».

«Что самое замечательное, наши ответы при написании статьи, естественно, включены не были. Это намеренное искажение фактов, — написала Захарова. — Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские ученые».

Российский дипломат добавила, что корреспонденты ВВС связываются с ней в Москве регулярно, «когда им что-то нужно». Однако в последние несколько дней ей не позвонил ни один представитель ВВС. Представитель МИД РФ предположила, что они могли ждать инструкции из Лондона.

«Не от тех ли, кто сливал в «Таймс» списки «Спутника»? Лондон играет всё грязнее», — заключила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС опубликовала материал, в котором заявила, что жалуется в МИД РФ на утечку данных о ее журналистах в СМИ. По словам авторов публикации, к утечке могут быть причастны российские власти.