Москва, 30 декабря, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию, опубликован на сайте правительства РФ.

(сс) chief39 Украинский флаг в болоте

В перечне более 50 позиций, в том числе продовольственные товары (масло, шоколад, хлеб, кондитерские изделия, овощи, спиртное), техническое сырье (гравий, известняк), бумага, древесно-стружечные плиты, мебель, оборудование (трансформаторы, двигатели, насосы).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление №1716−83 о запрете на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введённые ранее в отношении конкретных российских товаров», — сказано в пояснительной записке к документу.