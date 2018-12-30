Лондон, 30 декабря, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Жалоба в МИД РФ на утечку в СМИ персональных данных сотрудников британской корпорации ВВС поступила от этой компании. На сайте ВВС опубликовано соответствующее обращение директора Всемирной службы ВВС Джейми Ангуса.

Tim Loudon BBC

Комментируя размещение персональных данных сотрудников корпорации в соцсетях, ВВС отметила, что не имеет влияния ни на политику правительства Великобритании, ни на другие британские средства массовой информации.

«Мы попросили российские власти расследовать это тревожное развитие событий», — заявил Ангус.

По словам представителя ВВС, часть размещенной в соцсетях информации могла быть получена только через специальные источники, поскольку в открытом доступе ее получить было нельзя. В компании считают, что данные появились у их распространителей не без участия российских властей.

Ангус отметил, что в доступе оказался список, полностью соответствующий реестру сотрудников ВВС, официально аккредитованных для работы в РФ. И эти данные не публиковались, только фамилии и имена глав бюро есть в открытом доступе.

Напомним, во второй декаде декабря Роскомнадзор начал проверку деятельности канала BBC World News в связи с решением Ofcom, британского регулятора массмедиа, по телеканалу Russia Today. Роскомнадзор решили проверить материалы BBC на соответствие российским законам.