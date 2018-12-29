Москва, 30 декабря, 2018, 02:26 — ИА Регнум. Украинский закон о расширении зоны контроля этой страны в Чёрном море позволит пограничникам в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве 1982 г. преследовать нарушителей в этой зоне, — «только и всего», отметила специалист по международному праву, адвокат Мария Ярмуш, сообщает Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чёрное море

Комментируя подписание президентом Украины Петром Порошенко указа о расширении зоны контроля этой страны в Чёрном море с 12 до 24 морских миль, Ярмуш сказала, что Киев апеллирует к Конвенции ООН о морском праве 1982 г., в соответствии с которой любая страна может увеличить прилежащую ей зону не более 12 морских миль от территориального моря.

По словам адвоката, это нововведение позволит расширить действие юрисдикции украинских пограничников.

«Пограничники в соответствии с конвенцией могут преследовать нарушителей, только и всего, — сказала Ярмуш. — Это может касаться только той зоны Украины, которая выходит в Чёрное море и не соприкасается с территориальными водами РФ или другого государства».

Юрист подчеркнула, что в случае подобных действий Украины в Азовском море со стороны Киева это будет нарушением морского права, так как акватория относится к внутренним водам, поэтому действия в ней требуют взаимных соглашений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины», в соответствии с которым Украина расширяет зону контроля в Чёрном море с 12 до 24 морских миль.