Санкт-Петербург, 30 декабря, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Конкурс проектов нового музея блокады Ленинграда отменен, заявил глава Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин, сообщает «Фонтанка».

Блокадный Ленинград

Отмена связана с необходимостью внести правки в документацию, после чего объявлен новый конкурс. Обязал это сделать комитет по государственному финансовому контролю.

Напомним, новый музей блокады Ленинграда будет возведен на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда будет построен на деньги бюджета Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй декаде декабря управление ФАС по Санкт-Петербургу нашло в процедуре конкурса нарушение закона о контрактной системе. Инициатором проверки выступило архитектурное бюро «Берая», заявившее, что заказчик конкурса — Центр выставочных и музейных проектов — ограничил доступ к конкурсу при проведении закупки.

Отметим, что стоимость контракта составляет почти 346 млн рублей. ФАС признала законность сомнений «Берая».