Москва, 30 декабря, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Автовладельцев в России обяжут при постановке машины на учет фиксировать в номере код региона, в котором они официально проживают. Проект соответствующего постановления правительства размещен 29 декабря на федеральном портале нормативных правовых актов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

В документе сказано, что, согласно новым требованиям, присвоение государственных регистрационных номеров на транспортные средства (ТС) будет осуществляться, «исходя из места регистрации владельца транспортного средства, в соответствии с которым код региона регистрации присваиваемого государственного регистрационного номера должен соответствовать перечню цифровых кодов регионов РФ, применяемых на государственных регистрационных знаках ТС».

То есть теперь хозяин машины не сможет по своему усмотрению выбирать код региона, указанный на номере авто. Сама же процедура регистрации может быть пройдена в любом отделении ГИБДД, независимо от места регистрации самого автовладельца. Если эта инициатива будет одобрена, то действовать новые правила начнут с 4 августа 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 28 декабря подписал указ, согласно которому автовладельцам будет разрешено оплачивать штрафы ГИБДД с 50% скидкой в случае, если извещение о штрафе пришло после окончания 20-дневного льготного периода.