Красногорск, 29 декабря, 2018, 22:55 — ИА Регнум. В подмосковном Красногорске 29 декабря открыли первый этап развязки Волоколамского и Ильинского шоссе, сообщил в социальной сети губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Mosreg.ru Открытие движения по многоуровневой развязке

Воробьёв принял участие в церемонии открытия.

«Рабочее движение по путепроводу в Красногорске открыто! Теперь напряжение на трассе должно существенно снизиться. Этого события жители ждали давно, нам писали и жаловались на пробки. Объект — часть многоуровневой транспортной развязки, строительство которой завершим в 2019-м», — написал губернатор в ВК.

К сообщению прикреплен небольшой видеоролик с открытия первого этапа развязки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красногорска ежедневно выстаивали в продолжительных пробках даже при отсутствии заторов в Москве.

Полная стоимость строительства развязки составляет 13 млрд рублей.