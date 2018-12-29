Хмеймим, Сирия, 29 декабря, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации за сутки обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил 29 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Обстреляны в общей сложности 19 населенных пунктов, некоторые из них неоднократно.

По информации российского Центра, боевики обстреляли девять поселений в провинции Латакия, девять населенных пунктов в провинции Хама и один из районов города Алеппо.

Кроме того, Сергей Соломатин рассказал, что к 28 декабря в родные дома вернулось свыше 212 тыс. сирийских беженцев, а под амнистию для бывших боевиков и дезертиров попало уже порядка 21,4 тыс. человек.

Также начальник Центра отметил, что при российском содействии в Сирии к концу 2018 года восстановлено около 31 тыс. жилых домов, 716 образовательных учреждений и 123 больницы, а также свыше 954 км автодорог.