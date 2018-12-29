Москва, 29 декабря, 2018, 22:11 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 29 декабря, прошли российско-белорусские переговоры на высшем уровне. В Кремле Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Переговоры проходили за закрытыми дверями и продлились 3,5 часа.

В начале переговоров в присутствии журналистов Путин напомнил Лукашенко, что на предыдущей встрече, 25 декабря, они договорились активизировать работу по важнейшим направлениям.

«Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики и по другим направлениям», — сказал Путин.

Также президент России отметил, что данная группа по предложению Лукашенко проработает направления развития совместных планов по дальнейшему строительству Союзного государства.

Лукашенко, в свою очередь, заверил российского президента в готовности активизировать деятельность рабочей группы.

«Мы в прошлый раз договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире, никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать», — сказал президент Белоруссии.

Путин и Лукашенко пошутили, что, наверное, уже «надоели друг другу», так как их сегодняшняя встреча уже вторая за минувшую неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти хотят добиться от России очередных экономических преференций, в том числе неких «компенсаций» за изменение российского налогового законодательства в нефтяной отрасли, из-за которого, как считают в Минске, белорусская экономика потеряет миллиарды долларов. Кроме того, остро стоит вопрос о дальнейшем ходе интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

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