Москва, 29 декабря, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину на Новый год белорусское сало и четыре мешка картофеля с собственного огорода. Об этом 29 декабря сообщила пресс-секретарь главы белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Картошка

По её словам, в одну из предыдущих встреч Лукашенко поинтересовался у Путина, что ему привезти из Белоруссии, на что российский президент ответил: «Ну что ещё можно попросить из Белоруссии? Картошку и сало».

Как сообщила Эйсмонт, Лукашенко привёз Путину четыре мешка картофеля разных сортов «с президентского огорода» для различных способов приготовления, а также «самое вкусное, подобранное белорусское сало».

Как передавало ИА REGNUM , Александр Лукашенко 29 декабря прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным в продолжение встречи, состоявшейся 25 декабря. По сообщению пресс-службы Кремля, лидеры России и Белоруссии «сверили часы» по вопросам интеграции.