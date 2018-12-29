Нижний Новгород, 29 декабря, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначен Денис Егоров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Соответствующее распоряжение губернатор региона Глеб Никитин подписал 29 декабря, новый министр приступит к своим обязанностям с 10 января.

Norao.ru Денис Егоров

Отбор кандидатуры министра длился с середины октября в рамках региональной программы «Команда правительства».

«Денис Егоров хорошо проявил себя в рамках программы «Команда правительства» и представил интересные предложения экспертам. В ходе собеседования мы также определили пути решения наиболее проблемных тем», — отметил губернатор и добавил, что вновь назначенный министр готов немедленно приступить к реализации национального проекта «Экология».

Одним из важнейших направлений его работы станет решение задач, которые поставили нижегородцы на портале «Команда правительства».

По словам губернатора, для решения экологических проблем в области необходим системный подход и понимание общероссийской повестки, а у Егорова есть опыт работы в такой сложной области, как утилизация радиоактивных отходов.

«Такая работа предполагает навыки решения уникальных экологических задач», — считает Никитин.

Денис Егоров — нижегородец. В 1996 году окончил экономический факультет по специальности «экономика и управление на предприятии» Волжской государственной академии водного транспорта.

До назначения министром в разные годы возглавлял энергетическую компанию, руководил структурным подразделением Рос РАО, а затем являлся исполняющим обязанности директора ФГУП Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил нижегородского губернатора главой рабочей группы «Экология» Государственного совета РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пост министра освободился в сентябре 2018 года после отставки Арсения Дряхлова. На эту вакансию через портал «Команда правительства», где проходил заочный этап отбора, было подано почти 40 заявок, из которых отобрали 11.

В числе тех, кто получил шанс войти в состав нижегородского правительства, были неожиданные лица, например, руководитель управления Росприроднадзора по Тверской области Алексей Кузьмин. Из логичных кандидатов — первый замминистра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Наталья Мочалина. В итоговый список также попали директор ИП Бахтин Д. В. и ООО «Регион Бизнес Консалт» Данил Бахтин, гендиректор ООО «Сибирская экологическая компания» Татьяна Большухина, замдиректора ООО «Экосфера» Александр Гаврилов, заместитель руководителя организации ЗАО «Управление отходами — НН» Александр Ковальчук, эксперт, куратор проектов АНО «Международный центр наилучших природоохранных технологий» Павел Кривых, глава управления экологии АО «Управление отходами» АндрейПогодин, директор московского областного отделения международной академия наук, экологии, безопасности человека и природы Сергей Романов и Екатерина Путилова — начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».