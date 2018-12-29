Курган, 29 декабря, 2018, 21:49 — ИА Регнум. В Курганской области погашена задолженность по региональному материнскому капиталу, которая накопилась за последние несколько лет. Деньги получили 568 семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Общая сумма задолженности составила 200 млн рублей. Долг накопился за последние два года, уточнили в пресс-службе.

При этом, как пишут местные СМИ, долги по маткапиталу ранее возникали и за 2015−2016 годы. По информации издания Kurgan.Ru, местные жители даже обращались к властям с просьбой ускорить выплаты. Судя по последним заявлениям областных властей, все долги уже погашены.

Добавим, региональный материнский капитал в Зауралье предоставляется в виде субсидии на погашение задолженности или её части по ипотеке. Его размер превышает 350 тыс. рублей. Получить деньги могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Ещё одним условием для этого является оформление ипотечного кредита через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.