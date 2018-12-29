Винница, Украина, 29 декабря, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Настоятель винницкого храма священномученика Владимира митрополита Киевского протоиерей Алексий не смог выполнить скандальный закон, предписывающий канонической УПЦ изменить своё название, сообщило 29 декабря издание Strana.ua.

Orthodox.vinnica.ua Община винницкого храма священномученика Владимира

Священник обратился в Винницкую областную государственную администрацию с просьбой перерегистрировать общину своего храма, добавив к её названию слова «Московского патриархата», однако получил отказ — начальник местного отдела по делам религий Салецкий в категорической форме потребовал заверенный печатью документ от РПЦ, что община принадлежит Московскому патриархату.

«То есть, получается, мы должны государству доказать с помощью документов из Москвы, что мы — не украинская церковь, чтобы оно нас насильно переименовало», — прокомментировал ситуацию протоиерей Алексий.

В Винницкой епархии заявили, что чиновники намерены поставить каноническую Украинскую православную церковь в безвыходную ситуацию — если в УПЦ даже захотят выполнить антиконституционный закон, ей не позволят этого сделать в отведённые сроки, чтобы потом отменить регистрацию религиозных общин и передать храмы раскольничьей организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

Напомним, в УПЦ считают закон о переименовании церкви антиконституционным и намерены добиваться его отмены через суд.

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Согласно уставным документам, УПЦ является структурой, центр которой находится на Украине, в отличие от ПЦУ, которой руководит из Стамбула Константинопольский патриархат.