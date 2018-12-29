Киев, 29 декабря, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Уголовные дела против шести политических партий Украины начало национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает 29 декабря пресс-служба агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, в 2018 году НАПК обработала более 11 тыс. запросов на проведение спецпроверок, были приняты 447 решений о проведении полных проверок деклараций.

Отмечается, что уголовные дела были открыты против «Батькивщины», «Социал-демократической партии» и «Украинского объединения патриотов» (УКРОП). О еще трех партиях не упоминается.

Напомним, уровень коррупции на Украине настолько высок, что в ней оказываются замешаны самые высокопоставленные чиновники, в том числе министры и президент Украины Петр Порошенко. Западные «партнеры» Киева неоднократно указывали на то, что Украине нужно срочно принимать меры по борьбе с коррупцией, однако пока что далее создания формальных антикоррупционных структур дело не продвинулось.