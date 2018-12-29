* запрещённая в России организация

Москва, 29 декабря, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Власти Молдавии экстрадировали находящегося в международном розыске гражданина России, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. Об этом 29 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Surian Soosay Террорист

По данным российских властей, весной 2013 года являющийся сторонником радикального ислама Надир Давудов 1990 года рождения транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Сирии российский гражданин принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, а также через интернет занимался вовлечением в террористическую деятельность жителей Кабардино-Балкарии, сообщают в ФСБ.

Осенью 2017 года, пытаясь легализоваться в Европе, Давудов по поддельным документам гражданина Украины прилетел в Кишинев, где был задержан по ориентировке российской стороны и помещён под предэкстрадиционный арест.

«В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Республики Молдова удовлетворить запрос о его выдаче», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию причастности мужчины к совершённым преступлениям.