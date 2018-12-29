Йошкар-Ола, 29 декабря, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В Марий Эл 4-летний ребенок попал под колеса автомобиля УАЗ. Инцидент произошел в Звенигово, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Мальчик выбежал на дорогу неожиданно в неустановленном месте. В ходе установления обстоятельств ДТП выяснилось, что мама малыша везла его на санках, собираясь пересечь проезжую часть.

В какой-то момент мальчик вылез из санок и выбежал на дорогу неожиданно для водителя УАЗ.

В результате аварии ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине декабря в Пермском крае двухлетний ребенок попал под колеса самодельного трактора.

По предварительной информации краевого управления ГИБДД, отец решил покатать ребенка на тракторе, посадив его на пассажирское сиденье. При этом 28-летний отец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время поездки трактор наехал на препятствие, и мальчик выпал из кабины транспортного средства и попал под правое заднее колесо.

Причем прав отец не имел, а трактор не стоял на учете в Ростехнадзоре.