Киев, 29 декабря, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Россия подготавливает диверсию с применением химических веществ против мирных жителей Донбасса, заявил 29 декабря представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Как сообщает украинское издание УНИАН, Скибицкий утверждает, что в середине декабря в Донбасс направились российские специалисты по применению боевых отравляющих веществ для «подготовки диверсионно-террористического акта».

Кроме того, представитель ГУР заявил, что в Донецкую и Луганскую республики из России доставлены средства индивидуальной защиты для военнослужащих.

Вадим Скибицкий также заявил, что после применения боевых отравляющих веществ против мирного населения Донбасса российские власти и СМИ намерены сообщить, что химическое оружие было использовано украинской армией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Донецкой Народной Республики неоднократно сообщали о прибытии в контролируемую Киевом часть Донбасса емкостей с отравляющими веществами и появлении там британских военных с индивидуальными средствами химзащиты.