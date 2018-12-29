Кострома, 29 декабря, 2018, 20:06 — ИА Регнум. В Костроме проложили около 3 километров новых сетей для освещения улиц, сообщает областное телевидение «Русь». На новые фонари было потрачено более 4 миллионов рублей.

Hans Уличное освещение

В текущем году новые фонари появились в микрорайоне Якиманиха, на улицах Черногорская, Почтовая, Ленина, Костромская и в Березовой роще. Разработаны проекты на строительство объектов уличного освещения на улицах: Зеленая, 7-я Рабочая, Красная Байдарка, на участке трассы «Кострома-Нерехта» и других. Их общая протяженность — почти 7 километров. В 2019 году запланировано строительство еще 10 объектов, расходы на данные цели составят более 11 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что модернизация уличного освещения в Костроме помогла сэкономить на электроэнергии более 13 миллионов рублей. В городе заменено свыше 200 шкафов управления наружным освещением, создан единый диспетчерский центр, установлен автоматизированный программный комплекс.

Работы по обновлению оборудования выполнило ООО «Институт высоких технологий Белгородского государственного университета». Стоимость проекта составила почти 17 миллионов рублей.