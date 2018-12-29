Киев, 29 декабря, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Меры, предпринятые Украиной для разрыва экономических отношений с Россией, наносят Украине в шесть раз больший урон, чем ответные российские санкции, заявил экономист Виктор Скаршевский 29 декабря в эфире телеканала 112.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Эксперт отметил, что с 2012 года украинский экспорт в РФ упал в пять раз и составляет около $4 млрд.

Из-за украинской блокады Донбасса, на $1 млрд увеличились поставки угля из России на Украину. Кроме того, политическое руководство страны приняло решение закупать за границей локомотивы, вертолёты и турбины, хотя всё это Украина может производить сама.

«Взаимные торговые санкции — это путь в никуда. Экономика Украины в любом случае пострадает больше, чем Россия, как минимум в силу своей малости», — подытожил Виктор Скаршевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против физический лиц и некоторых предприятий России. В ответ правительство РФ ограничило ввоз сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров с Украины.

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