Киев, 29 декабря, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Глава Радикальной партии Олег Ляшко призвал депутатов Верховной рады вернуться из отпусков, чтобы принять мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ, сообщает пресс-служба политической силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По словам Ляшко, за месяц после повышения цен на газ в ноябре задолженность населения по коммунальным услугам выросла на 9 млрд гривен ($330 млн). Глава партии добавил, что рост цен на услуги ЖКХ — это не только удар по кошельку граждан, но и снижение роста экономики, увеличение цен на продукцию и уменьшение зарплат населения.

В связи с этим Ляшко заявил, что Верховная рада должна собраться на внеочередное собрание и принять мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Напомним, в ноябре правительство Украины по требованию МВФ повысило цены на газ для населения на 23,5%. Таким образом, за кредиты, которые берет Киев, вынуждено, фактически, расплачиваться населения страны, которое и так находится в состоянии крайней бедности.