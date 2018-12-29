Вашингтон, 29 декабря, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Сенаторы-демократы Камала Харрис, Кори Букер, Кирстен Джиллибранд и Элизабет Уоррен, как ожидается, объявят о своем участии в следующих президентских выборах в ближайшие несколько недель, сообщает The New York Times.

Army.mil Выборы в США

Сообщается, что Камала Харрис из Калифорнии смотрит на Балтимор или Атланту как на возможную базу для ее вероятной президентской заявки 2020 года и близка к тому, чтобы привлечь лучшего помощника для проведения своей кампании. Элизабет Уоррен, сенатор от Массачусетс, завершила подробный обзор своих работ и политических записей, чтобы определить потенциальные уязвимости, а ее помощники изучали штаб-квартиру недалеко от Бостона. Сенатор Кори Букер из Нью-Джерси проводил интервью с возможными менеджерами кампании, а также стратегами, которые могли бы возглавить его работу в Айове. Кирстен Джиллибранд рассматривала для участия в своей кампании больше женщин, чем мужчин, хотя, как ожидается, выберет мужчину — своего нынешнего главного помощника (Джесса Фасслера) — для управления кампанией, которая, вероятно, будет базироваться недалеко от ее дома в штате Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий Дональда Трампа на посту главы государства истекает в январе 2021 года. Будет ли нынешний президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выдвигать свою кандидатуру для участия в следующих выборах главы государства в 2020 году, пока неизвестно — этот вопрос будет решён в течение первого квартала 2019 года.